Stijn Desmet bereikt olympische kwartfinales 500 meter: “Wou mijn Spelen nog wat rekken”

Desmet werd als een van de snelste derdes opgevist voor de volgende ronde. “Het doel was vandaag om mijn Spelen nog wat te rekken”, vertelde Desmet. “Ik ben heel tevreden dat dat gelukt is. Ik had de moeilijke vierde startpositie, met drie jongens voor mij die goed kunnen schaatsen. Het plan was om de Japanner zo vroeg mogelijk in de race in te halen, en dan voor de derde stek te rijden. We hadden gezien dat de eerste drie ritten niet heel snel waren. Ik was er vrij gerust in dat een goede derde tijd zou volstaan voor de volgende ronde.”

© BELGA

“Ik hoop in de kwartfinales op een meer gunstige startpositie. Ik zal nu tegen nog straffere sprinters schaatsen. Het zal op kleine details aankomen. Maar ik merk wel dat ik de snelheid heb. Ik voel me stabiel en behendig. Als er kansen komen, dan ben ik klaar om ze te grijpen”, besloot Desmet, die recent met een ernstige bacteriële infectie aan het linkerbeen kampte.

Eerder werd Desmet in Peking 13e op de 1500 m. In zijn voorronde van de 1000 m werd hij gediskwalificeerd. De eindfase van de 500 m staat zondag op het programma.