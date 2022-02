UCLL-studenten openen pop-up stores in Hasselt, Genk en Sint-Truiden

Studenten Bedrijfsmanagement van de UCLL openden vandaag een pop-up store in de Koning Albertstraat in Hasselt. Na de lancering van hun webshops afgelopen december, vind je de winkels van de laatstejaars van het keuzetraject KMO & Ondernemen nu ook samen in een pand in het centrum van Hasselt. Elke pop-up heeft ook nog een tweede locatie in Sint-Truiden of Genk en ook de webshop blijft online. Zo leren de studenten dus een winkel runnen als een echte professional.