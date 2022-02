Gepensioneerde leerkrachten staan voor de klas in Bilzen. — © TV Limburg

Steeds meer Limburgse scholen worden geconfronteerd met het lerarentekort, en moeten daar een creatieve oplossing voor vinden. Zo ook stedelijke basisschool De Bloesem in Munsterbilzen, waar deze week drie gepensioneerde leerkrachten terug voor de klas staan. Aangezien de school maar zes onderwijzers heeft, is dat dus de helft van het lerarenkorps. De school kampt met twee langdurig afwezigen en één leerkracht die in quarantaine zit, en vindt geen vervanging. Met deze tijdelijke noodoplossing kan de school toch alle lessen laten doorgaan.