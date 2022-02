Vijfde golf: drie overlijdens door corona in Limburgse ziekenhuizen. — © TV Limburg

Hoogstwaarschijnlijk wordt er vandaag beslist over versoepelingen. Het aantal besmettingen blijft dan ook dalen in Limburg. Het aantal ziekenhuisopnames neemt licht toe. Opvallend is dat er gisteren drie coronapatiënten op de intensieve afdeling zijn overleden.