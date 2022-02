Twee kinderen in het ziekenhuis en vijf klassen in quarantaine door corona-uitbraak in Halen. — © TV Limburg

Vandaag komt het Overlegcomité samen om de versoepelingen van de coronamaatregelen te bespreken. Het staat zo goed als vast dat we van code rood naar oranje gaan. Er zou alleen nog discussie zijn over het telewerk en de mondmaskers voor kinderen. Voorbij is de pandemie nog niet. In Loksbergen bij Halen zijn in één school vijf klassen dicht door een corona-uitbraak. 70 leerlingen zitten thuis, de helft daarvan is besmet. Twee kinderen werden zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Intussen zijn ze aan de beterhand. Het geeft aan dat de coronapandemie nog niet achter ons ligt. Net nu vandaag de mondmaskerplicht bij jonge kinderen op de tafel van het overlegcomité ligt.