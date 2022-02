KMI waarschuwt voor gladde wegen: code geel en “opletten voor rijmplekken”

Het KMI waarschuwt voor gladde wegen. Vrijdagavond, vrijdagnacht en zaterdagochtend kunnen rijm- en ijsplekken zich vormen, waardoor het in veel streken glad kan worden. Vooral op de plaatsen die beschut zijn van de wind is het uitkijken.

Voor heel België geldt vanaf vrijdag 22 uur code geel. Die blijft geldig tot zaterdag 10 uur. “In de nacht naar zaterdag gaat het vriezen en het wordt dan ook opletten voor bevriezingsgladheid of rijmplekken”, zegt onze weerman Ruben Weytjens.

Vanaf dan is het gelukkig gedaan met het slechte weer. Zaterdagochtend wordt het, na een koude vriesnacht, vrij zonnig weer. In de loop van de dag komen er meer hoge en middelhoge wolkenvelden maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen bij een matige zuidenwind.

Zaterdagavond en nacht blijven hoge en middelhoge wolkenvelden afwisselen met opklaringen. Het blijft droog. De minima liggen tussen -3 in de Hoge Ardennen en 0 of +1 in Vlaanderen.

Zondag is het eerst vrij zonnig en droog met vooral in de westelijke landshelft wat meer hoge wolkenvelden. In de loop van de dag neemt overal de bewolking toe en ‘s avonds is het in het westen betrokken met wat lichte regen. Deze regenzone trekt in de loop van de avond en nacht verder oostwaarts. Het wordt zacht met maxima van 5 tot 11 graden.