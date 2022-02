Deense politie vindt lichaamsdelen van vermiste vrouw

Nabij de Deense stad Aalborg heeft de politie lichaamsdelen gevonden van een jonge vrouw die al enkele dagen vermist was. Dat heeft politie-inspecteur Frank Olsen donderdagavond gezegd aan tv-zender DR.

De lichaamsdelen lagen in een bebost gebied ten noorden van Aalborg. De vondst wijst erop dat de 22-jarige Mia Skadhauge Stevn het slachtoffer was van een brutaal misdrijf.

Stevn is sinds zondag vermist. Ze was het laatst op camerabeelden te zien toen ze zondagavond in een donkere auto stapte.

Eerder deze week pakte de politie al twee mannen op in verband met haar verdwijning. Beide verdachten zijn formeel in verdenking gesteld van moord, maar houden vol onschuldig te zijn. Een van hen zit momenteel in voorhechtenis, de andere werd vrijgelaten.