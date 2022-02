Vrouw (26) verliest 63 kilogram zodat haar verlovingsring zou passen

Nadine McGhie (26) liep dertien jaar geleden een trauma op toen ze haar zusje bijna zag stikken toen haar hoofd klem raakte in een stoel. Alles kwam goed met het meisje, maar Nadine begon enorm veelt te eten om het trauma te verwerken. Door haar emotionele eetbuien kwam ze heel snel bij, waardoor ze vorig jaar in juni 177 kilogram woog. Ze had haar vriend opgedragen om een te kleine ring voor haar te kopen, als hij dat ooit zou doen, omdat ze “niet altijd zo zwaar wilde blijven”. Maar Nadine was erg teleurgesteld toen Victor (25) haar ten huwelijk vroeg en de ring niet paste. “Ik was er kapot van”, klinkt het. “Dus besloot ik mijn leven om te gooien.”