Geen sorry van Billie Eilish? Geen Kanye West op Coachella

Donderdag deelde de 44-jarige rapper een screenshot van een post over de zangeres (20) die een inhalator aanbood aan een overstuur geraakte fan tijdens haar concert in Atlanta. Daarna zei Eilish: “Ik wacht tot mensen oké zijn voor ik verderga.”

Volgens West en verschillende media zou dit een verwijzing zijn naar het Astroworld-festival dat afgelopen november werd georganiseerd door Wests vriend en rapper Travis Scott. Tijdens dat optreden raakten verschillende fans in nood en ontstond er paniek. Er vielen tien dodelijke slachtoffers.

“Komaan Billie, we houden van je. Bied je excuses aan. Trav had geen idee van wat er gebeurde toen hij op het podium stond en is diep geraakt door wat er gebeurd is.”

Hij voegt eraan toe: “Trav gaat met me mee naar Coachella, maar eerst moet Billie zich verontschuldigen voordat ik optreed.”

De 20-jarige zangeres heeft inmiddels gereageerd. “Ik heb letterlijk niks gezegd over Travis, het enige wat ik deed was een fan helpen.”

Fans van West – die inmiddels door het leven gaat onder de naam Ye – uitten in de reacties hun kritiek naar de rapper: “Ze heeft Travis helemaal niet genoemd. Dat bepaalde entertainmentsites ervan maken dat ze Travis beledigt, zegt alles over die sites, maar niet over Billie”, klinkt het. Een andere fan schrijft : “Bro, is dit je volgende slachtoffer? Misschien moet je je woede op jezelf richten en iets aan je gedrag doen. Je slaat weer helemaal door de afgelopen weken. Billie heeft juist gehandeld en is aan niemand excuses verschuldigd.”

Op de beelden van het gebeuren is te zien dat de artieste zowel Scott als Astroworld niet noemt.