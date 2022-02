Genekt door corona: Thibau Nys moet veldritten in Gavere en Brussel laten schieten

Geen Thibau Nys aan de start van de laatste Superprestigecross in Gavere-Asper, op zaterdag en ook niet in de laatste X2O Badkamers Trofeemanche in Brussel, op zondag. De renner van Baloise Trek Lions testte immers positief op corona en kan daarom niet in actie komen dit weekend.

“Thibau Nys testte positief op COVID-19. Gelukkig vertoont hij enkel lichte symptomen. Thibau moet helaas wel noodgedwongen passen voor de afsluiters van de Superprestige en X2O Trofee in Gavere en Brussel dit weekend”, meldde zijn team op Twitter.

De slotmanche van de X20 Badkamers Trofee wordt zonder publiek afgewerkt. De Raad van Bestuur van de VUB/ULB heeft immers beslist dat zo lang studenten online les volgen en examens afleggen, er geen evenementen met publiek op de universiteitsterreinen georganiseerd mogen worden. De Brussels Universities Cyclocross zal dan ook plaatsvinden zonder toeschouwers.

Operatie Van der Haar

Trek Baloise Lions maakte ook bekend dat Lars van der Haar na de cross in Brussel onder het mes gaat. De 30-jarige Nederlander ondergaat een knieoperatie.

“In samenspraak met Toon Claes en ploegdokter Jan Mathieu heb ik beslist om in de week na de X2O Trofee in Brussel een knieoperatie te ondergaan”, aldus de Europese kampioen. “Ik sukkel al een tijdje met knieproblemen bij lange inspanningen. De afgelopen winter spaarde ik mijn knie van lange duurtrainingen om de knie niet te overbelasten. Als ik langer dan drie uur train steekt er kniepijn op.”

“Toon Claes en Jan Mathieu zorgden voor een gaatje in de agenda om met een operatie het probleem te verhelpen. Ik ben hen erg dankbaar voor de snelle hulp. Aangezien ik anders een aantal weken langer had moeten wachten - en ik de voorbereiding na een revalidatieperiode komende lente niet in gevaar wil brengen - hebben we beslist de operatie volgende vrijdag in te plannen. Daardoor zal ik tot mijn grote spijt het seizoen niet traditioneel kunnen beëindigen in Sint-Niklaas en Oostmalle. Ik beëindig mijn veldritseizoen dus zondag na de X2O Trofee in Brussel. Ik hoop dit weekend nog tweemaal te knallen om in schoonheid af te sluiten.”

“Lars heeft last van een prepatellair frictie syndroom op zijn knie”, stelt ploegdokter Jan Mathieu. “Dat is ontstaan door een wondje op de knie dat inwendig geïrriteerd is geraakt door de multipele fietsbewegingen. Dit letsel geeft vooral last bij lange duurtrainingen. Bij de operatie zullen ze dat stukje irritatie wegsnijden.”