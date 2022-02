Voormalig F1-piloot: “Littekens moeten genezen na furieuze titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton”

Volgens de Australiër heeft het controversiële slot van het seizoen en al wat er rond te doen is geweest ervoor gezorgd dat de wonden die vorig jaar geslagen zijn tussen Verstappen en Hamilton nog steeds vers aanvoelen. Lewis Hamilton verdween een tijd lang van de sociale media en ook Max Verstappen gaf in een interview met The Guardian toe dat hij zo’n gevecht niet elk jaar zou aankunnen.

“Het is moeilijk”, aldus Webber tegenover Wide World of Sports. “Ik denk dat we een jaar vrij nodig hebben. Zij hebben een jaar vrij nodig. Er zijn nog wat oude littekens die moeten genezen. Dat kan misschien na hun carrière, ze kunnen samen een rood wijntje drinken,” stelde hij voor. “Maar zolang ze tegen elkaar racen, zullen ze grote rivalen zijn. En dat is wat we willen in de sport.”

Mark Webber. — © BELGAIMAGE

Ongeveer halverwege het seizoen verloor Hamilton de voeling met Verstappen en moest hij een inhaalbeweging maken om uiteindelijk met evenveel punten als Verstappen naar de laatste race van het seizoen af te zakken in Abu Dhabi. Wat daar gebeurde, hoeft niet meer uitgelegd te worden, Verstappen werd wereldkampioen na een controversiële beslissing van de wedstrijdleiding en Hamilton bleef met lege handen achter.

“Hij leidde 99 procent van die race”, zei Webber. “Het maakt niet uit wie je bent, het is een bittere pil om te slikken. Het was mentaal een zware finish voor hem. Hij voelde zich bestolen in de laatste ronde, omdat hij niet kon vechten. Hij had niets om mee te vechten en het was niet door zijn eigen toedoen. Hij vocht tegen iets dat een externe kracht was”, voegt Webber eraan toe. “Als het Max Verstappen is op verse banden is het een echte uitdaging. Voor de sport waren we allemaal teleurgesteld dat het zo is afgelopen. Het is niet hoe we wilden dat het zou eindigen. Allebei verdienden ze het om die trofee in de lucht te steken, maar we wilden helemaal niet dat het zo zou eindigen. We wilden een rechtstreeks gevecht, een zuiver gevecht, en helaas was er één man met zijn hand op zijn rug gebonden. Achteraf zijn ze het er natuurlijk allemaal over eens dat we iets anders hadden kunnen doen. Wat er gebeurde was niet het ideale scenario”, besluit Webber.