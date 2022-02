Belgian Cats kunnen waanzinnige recordreeks breken: Meesseman en co nemen het op tegen het (on)verslaanbare USA

De Belgian Cats, die donderdag in Washington DC het WK-kwalificatietoernooi succevol begonnen versus Puerto Rico, werken komende nacht (00u30 Belgische tijd) de tweede wedstrijd van de WK-kwalificaties en versus de machtige Verenigde Staten af. De nummer één van de wereld veroverde goud op de zeven laatste Olympische Spelen, werd drie keer op een rij wereldkampioen en is maar liefst 69 wedstrijden op een rij ongeslagen. In Washington missen ze wel vele supersterren.

Op het WK in 2018 verloren de Belgian Cats, nadat het drie kwarts de evenknie was, in de halve finale met 77-93 van Team USA. “Spelen in en tegen Amerika is fantastisch. Hiervoor doe je het als atleet,” zei Belgian Cat Antonia Delaere.

Amerika is als olympisch- en wereldkampioen al zeker van een stek op het WK van 2022 in Australië. Dit toernooi is voor hen dan ook niet meer dan een uitgelezen kans om enkele nieuwe namen een kans te geven. Levende legendes als Sue Bird en Diana Taurasi namen na Tokio afscheid, maar ook onder meer supersterren als Brittney Griner (2m04), Breanna Stewart, Courtney Vandersloot en Allie Quigley, ploegmaats van Emma Meesseman bij Ekaterinburg, Elena Della Donne (ploegmaat van Emma Meesseman bij Washington Mystics) en Candace Parker tekenen niet present.

USA pakt uiteraard nog wel met een schitterende ploeg uit. Onder meer Ariel Atkins, die met Emma Meesseman bij Washington Mystics in 2019 de WNBA-titel veroverde, zit in de selectie.