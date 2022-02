Di Rupo op hoorzitting overstromingen: “In crisis is overheid met volledige bevoegdheden nodig”

“In een crisissituatie is goede wil belangrijk, maar het is niet genoeg. We hebben een hiërarchische autoriteit nodig met volledige bevoegdheden.”Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo vrijdag gezegd tijdens zijn hoorzitting voor de parlementaire onderzoekscommissie over de overstromingen van juli 2021.

“De ramp die we hebben meegemaakt moet als katalysator dienen, niet alleen om de aansturing van het regionale crisiscentrum te herzien, maar ook om te werken aan meer samenhang en transversaliteit. En om dat te doen, zie ik geen andere optie dan een hiërarchische autoriteit die echte bevoegdheden heeft. Niet voor alles natuurlijk, maar in crisissituaties”, verklaarde de Waalse minister-president.

Chronologie

Die kwam aan het begin van zijn presentatie uitgebreid terug op de chronologie van de ramp. “Van 10 tot 13 juli heb ik geen informatie ontvangen. Het eerste, op mijn niveau, dateert van woensdag 14 juli ‘s ochtends, met informatie afkomstig uit de media. Tot dan heeft niemand in mijn kabinet een waarschuwing of specifiek bericht gekregen”, legde hij uit.

“De eerste contacten tussen het regionaal crisiscentrum (CRC) en mijn kabinet vonden plaats op 14 juli omstreeks 12.15 uur. Toen ik rond 16 uur nog steeds geen directe informatie had, heb ik persoonlijk het initiatief genomen om per sms contact op te nemen met Simon Riguelle - de directeur van het CRC - zodat hij me vollediger over de situatie kon informeren”, vervolgde Elio Di Rupo. Twee uur later mailde het regionale crisiscentrum een eerste inventarisatie. De volgende dag volgden, wegens de ernst van de situatie, de contacten en ontmoetingen elkaar op.

“Ik heb op geen enkel moment het werk van de provinciale crisiscentra en dat van het nationale crisiscentrum willen verstoren. Deze centra werkten volgens de geldende federale wettelijke bepalingen”, aldus nog Di Rupo.