Brussel/Bilzen

Bilzens burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) is de nieuwe voorzitter van De Lijn. De Vlaamse regering heeft zijn promotie vrijdagvoormiddag tijdens de ministerraad bekrachtigd. “Ik ben vereerd. De cirkel is rond”, zegt Sauwens, die in 1990-1991 als Vlaams minister De Lijn oprichtte.