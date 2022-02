Home Monsheide plakt stickers op flesjes bier

Peer

Ter gelegenheid van de 25-jaarlijkse Mariale feesten was het de wens van pastoor Kris een bier te laten brouwen. Het is een blond bier geworden met 6.5% alcohol in flesjes van 33 cl. Het heeft een mooie balans tussen zoet en bitter. Zoet voor de levensvreugde die men kent maar ook soms bitter smaakt.