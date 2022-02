Dorpsrestaurants mogen weer open

De aftrap gebeurt met een valentijnseditie in buurthuis ’t Paenhuys in Heers. Daarna vindt het dorpsrestaurant afwisselend plaats in de buurthuizen van Veulen, Mechelen-Bovelingen en Heers. Je kunt er elke donderdag terecht voor een lekkere maaltijd en een fijne babbel. De deuren gaan open om 11.45 uur, het eten wordt geserveerd om 12.15 uur. Voor 7 euro kan je genieten van een driegangenmaaltijd met soep, hoofdgerecht en dessert. Je moet je plaatsje aan tafel vooraf reserveren via 011/48.01.77, vóór 19 uur ’s maandags. (frmi)