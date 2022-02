De Genkse ondernemer Angelo Bruno wil de eerste waterstofstations in onze provincie installeren. Groene waterstof wordt meer en meer gezien als de heilige graal van de energietransitie en België doet mee in een wereldwijde race om een deel van de toekomstige waterstofmarkt in handen te krijgen. “Het zou een enorme gemiste kans zijn om er niet op in te zetten.”