Revanche voor Mark Cavendish: Brit snelt naar zege in Oman, Capiot knap derde

Mark Cavendish heeft de tweede rit in de Ronde van Oman gewonnen. In de straten van Suhar Corniche klopte de renner van Quick-Step Alpha Vinyl na een rustige etappe Kaden Groves in een massasprint. Landgenoot Amaury Capiot werd knap derde. De Brit wordt ook de nieuwe leider.

Na de overwinning van Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) in de openingrit trok de Tour of Oman verder richting Suhar Corniche. Op een biljartvlak parcours van 167.1 kilometer pal langs de Omaanse kust leek niets een nieuwe massasprint in de weg te kunnen staan. Toch kon de route langs de Golf van Oman voor verrassingen zorgen met mogelijke waaiers.

Vijf kilometer na de start was de vroege vlucht al een feit: Antonio Angulo (Euskaltel - Euskadi) en Stephen Clancy (Team Novo Nordisk) waren de twee moedigen van de dag. Na tien kilometer wedstrijd liep de voorsprong van het drietal al op tot twee minuten. Beide renners hebben nog geen profzege op hun naam staan en daar zou ook vandaag geen verandering in komen. Angulo pikte onderweg wel nog enkele tussensprinten mee.

Amaury Capiot. — © RR

Sterke Capiot

In het peloton bleef de rust bewaard en controleerden de sprintersploegen. Langs de kustlijn van de Golf van Oman waaide een sterke wind, maar het peloton had geen zin in waaiers. Op 30 kilometer van de streep werden de twee vluchters bijgehaald. Een massaspurt was onvermijdelijk en daarin toonde Mark Cavendish zich duidelijk de snelste van het peloton. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl werd perfect gepiloteerd door zijn ploegmaats en kon zo Kaden Groves (Team BikeExchange) en Lanakenaar Amaury Capiot (Arkéa Samsic) afhouden. De Brit heeft zo zijn revanche beet voor zijn tweede plek in de vorige etappe.

De winnaar van donderdag, de Colombiaan Fernando Gaviria, legde beslag op de vierde plaats. Cavendish neemt ook de leidersplaats over van Gaviria. Zaterdag wacht de renners een pittige finale met aankomst bergop.