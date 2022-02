Het is zo goed als zeker, vandaag kondigt het Overlegcomité code oranje aan. En als het van biostatisticus Geert Molenberghs afhangt, kunnen we in maart zelfs overschakelen naar code geel op de coronabarometer. Maar het ‘Rijk der Vrijheid’ werd intussen al vaak aangekondigd, kan er deze keer echt niets meer in de weg staan? Helaas wel, al zijn experts toch ook erg optimistisch.