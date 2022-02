DEBAT. Snelheidscontroles moeten op voorhand aangekondigd worden: eens of oneens?

Bij heel wat Maaslandse gezinnen viel de voorbije dagen de ene na de andere flitsboete in de bus, nadat twee weken geleden in alle stilte twee trajectcontroles in de regio werden geactiveerd. Signalisatieborden die de trajectcontroles aankondigen zijn er niet, volgens Wegen en Verkeer om “de leesbaarheid van onze gewestwegen te verhogen”.