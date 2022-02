Pop-up HomyMade kiest voor producten van Limburgse makelij

Voor hen was het meer dan louter een schoolopdracht. Hun passie voor interieur, authenticiteit en duurzaamheid mixten de vijf jongedames Catho, Davina, Lara, Femke en Lauren tot een pop-up uitdaging, een cocktail die de naam HomyMade kreeg en waar voor ieders smaak wel iets te vinden valt. De voorbereiding gebeurde met veel enthousiasme. “We hebben bewust gekozen voor zelf- en handgemaakte cosy interieurartikelen van Limburgse makelij”, zeggen de studentes. Het design van de aangeboden producten is niet trendgebonden en ook de productie is duurzaam. Leveranciers zijn o.a. Intesa, Voenk, Holos by Vanessa en Greet Lenz. Elk stuk is uniek, perfect als geschenk voor familie en vrienden of lekker voor jezelf."Je vindt HomyMade, samen met de andere pop-ups van het UCLL nog tot 27 februari in het Shopping Center in Genk. De initiatiefneemsters hopen uiteraard op wat winst: die gaat dan integraal naar 2 goede doelen: Fighters Against Cancer en het Genkse dierenasiel.