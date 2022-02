OPROEP. Wil jij, net als Conner Rousseau, valentijn niet alleen vieren?

Rousseau deed de opmerkelijke oproep via z’n Instagramaccount. Hij belooft te reserveren én te betalen. “Zo alleen eten met valentijn, dat is het niet he”, zegt de politicus.

Dat vinden wij ook. Daarom zijn we op zoek naar singles die Valentijn niet alleen willen doorbrengen. Ben jij zo iemand? Laat het ons hier weten. Vertel kort iets over jezelf en voeg zeker een foto van jezelf toe. Mogelijk contacteert onze redactie je voor een reportage in de krant, en wie weet levert het een fantastische valentijnsavond op. En uiteraard ben jij ook bereid om te reserveren en te betalen!