Dit kan alleen in het Italiaanse voetbal: Brescia ontslaat coach Filippo Inzaghi … en neemt hem meteen weer aan

Bizarre toestanden in de Serie B, de tweede voetbalcompetitie in Italië. Brescia-eigenaar Massimo Cellino zette zaterdag Filippo Inzaghi, vooral gekend als voormalig topspeler van AC Milan, aan de deur. Enigszins verrassend aangezien Brescia derde staat in de stand en het dus helemaal niet zo slecht doet in de strijd om promotie naar de Serie A. De achterstand op het nummer 2 in de stand Pisa, de plek die recht geeft op directe promotie, bedraagt slechts één punt. Leider Lecce telt dan weer twee punten voorsprong.

© ISOPIX

Inzaghi was sinds vorige zomer aan de slag bij de tweedeklasser. Een vete en een andere toekomstvisie zouden aan de basis liggen van het ontslag. Er werd met de Uruguayaan Diego Lopez meteen een nieuwe T1 aangesteld, maar dat was niet naar de zin van de supporters. Zij waren het niet eens met de beslissingen van Cellino en ook technisch directeur Fransesco Marroccu ijverde voor een terugkeer van Inzaghi. En zo geschiede.

Exit Lopez dus, die niet eens één wedstrijd heeft mogen leiden. Zondag zal Inzaghi gewoon weer hoofdcoach zijn van de Noord-Italiaanse club bij hun wedstrijd tegen Alessandria.