Twee dames uit Neeroeteren en Maasmechelen geselecteerd voor finale Miss Wellness Beauty Belgium 2022

“Miss Wellness Beauty is een nationale verkiezing, die bestaat sinds 2010 en waarin men op zoek gaat naar een ambassadrice die de wellness- en schoonheidssector een jaar lang mag vertegenwoordigen. Men zoekt een dame met een mooie uitstraling, met pit, die sociaal is en die een connectie heeft met de sector,” aldus Patrick Matthys, de voorzitter van het nationaal comité. Uit 86 kandidaten werden de 18 finalistes geselecteerd voor Miss Wellness Beauty 2022. De finale zal dit jaar op zaterdag 23 april plaatsvinden in de Waagnatie te Antwerpen. De presentatie zal in handen zijn van twee voormalige missen uit Limburg, Cynthia Reekmans (Miss Belgian Beauty 2005) en Virginie Claes (Miss België 2006).Er werden dit jaar twee Limburgse kandidates geselecteerd voor de finale waaronder Melissa De Vos uit Neeroeteren (foto). Melissa is 22 jaar en heeft een eigen schoonheidszaak. De andere finaliste is Micky Wenmakers uit Maasmechelen; Micky is 37 jaar en eveneens zaakvoerster van een schoonheidssalon. Opvallend dit jaar waren ook de selectie van twee vluchtelingen die in ons land wonen, Yalda en Sahar uit respectievelijk Afghanistan en Iran.