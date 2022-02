Derde leerjaar van Europaschool werkt aan duurzame wereld

Ook de Europaschool Genk draagt haar steentje bij aan een betere wereld. Elke maand staat er een duurzaam ontwikkelingsdoel in de spotlight. Vorige maand was verantwoorde consumptie en productie.

In de lessen WO keken ze naar het beperken van afval. De leerlingen van het 3de leerjaar nodigden Good Planet uit voor een workshop Leren Afval Beheren Op School. In deze workshop leerden ze over verschillende soorten afval en hoe ze die kunnen sorteren en recycleren. Daarna deden de kinderen een buurtonderzoek en gingen zwerfvuil opruimen.