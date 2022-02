Jean Vossen (82) neemt afscheid van de Vrienden van Vincentius

"Het was in 2006 dat Jos Theunissen mij vroeg om de Vrienden van Vincentius te vertegenwoordigen bij de Vincentiusvereniging", zo vertelt hij. Jean, in zijn vroegere beroepsleven beheerder van het Shopping Center namens de mede-eigenaars, en dus een bekende Genkenaar, werd later ook secretaris van de Vrienden van Vincentius. Daar bleef het echter niet bij. Hij werd ook een rasechte vrijwilliger van de Vincentiusvereniging en in de ‘Week van de armoede’ was hij de drijvende kracht achter de actie ‘Kinderen helpen kinderen’."Dat waren tijden. We namen contact met de verantwoordelijken van de Genkse en Zutendaalse scholen – ze deden bijna allemaal mee – en bezorgden hen folders met uitleg maar ook korven die de scholieren en leerlingen vulden met droge voeding. We verzamelden op die manier elk jaar meer dan 300 korven, genoeg om voor twee maanden voedselpakketten klaar te maken. Mijn vrouw hielp bij de bedeling", aldus Jean.Ondanks het vele werk dat dit empathisch koppel verrichte om de armoede te bestrijden, zijn het vooral zijzelf die dankbaar zijn. Zelfs nu zij besloten hebben het wat rustiger aan te doen, genieten ze nog altijd intens van de vriendschap en de waardering die zij mochten ondervinden.De vrienden van Vincentius kijken uit naar een nieuwe secretaris.