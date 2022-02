Na alle heisa blaast Nils van der Poel de tegenstand weg met wereldrecord op 10 kilometer, Bart Swings eindigt tiende

“Een wereldrecord op deze baan is bijna onmogelijk”, klonk het op de NOS voor de start van de langste schaatsafstand. Roest, tot vorig jaar eigenlijk de te kloppen man, reed een goeie rit in Peking. De Nederlander ging gaandeweg zijn wedstrijd versnellen en kwam uit op een tijd van 12:44.95. Meteen een waardemeter voor de rest van het startveld.

Zijn landgenoot Jorrit Bergsma ging, atypisch, snel van start en hield lange tijd gelijke tred met Roest. Tot Bergsma zijn tempo niet meer strak genoeg kon houden en eindigde op 12:48.94. Een tijd die zowaar geklopt zou worden door Davide Ghiotto, die met 12:45.98 een persoonlijk record reed in de historische rit van Nils van der Poel en brons pakte.

De Zweed had eerder deze week, na zijn zege op de 5 kilometer, de Nederlanders beschuldigd van corruptie. “Dit is gênant”, zei Van der Poel op een persconferentie. “Niet enkel voor de Nederlandse schaatsbond, maar ook voor de Nederlandse schaatsers. Dit is het grootste schandaal in onze sport. En we hebben dopinggevallen in onze sport gehad. Ik ben heel benieuwd welke maatregelen de internationale schaatsbond en het Internationaal Olympisch Comité zullen nemen tegen het Nederlandse team. Dit is een gruweldaad.”

Waar ging het over? De Nederlandse bewegingswetenschapper Sander van Grinkel legt in een interview met schaatsen.nl uit dat hij dagelijks lobbyt voor het beste ijs. “De Nederlanders zijn gebaat bij hard ijs, dus moet het zo koud mogelijk zijn”, luidde het. Met data trekt Van Grinkel naar de chef van de ijsmeesters in Peking. “Corruptie”, vond Van der Poel. “Dit is proberen om het speelveld te veranderen in jouw voordeel met onethische en immorele redenen.”

“WTF is dit nu weer?”, had Roest geantwoord. Van der Poel antwoordde met zijn schaatsen. Hij passeerde enkel bij de opening niet als nummer 1 in de tussenstand en reed in de laatste elf rondjes niet meer boven de 30 seconden. Goed voor een wereldrecordtijd die ruim twee seconden sneller was dan zijn tijd van het WK in februari 2021 in Heerenveen. Swings moest in de rit meteen daarna van start en reed een stabiele race, goed voor een tiende plek op twaalf deelnemers.