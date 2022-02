33-jarige gaat La Butte aux Bois leiden: “De uitgelezen kandidaat”

Kim Defaux (33) is de nieuwe general manager van Domaine La Butte aux Bois in Lanaken. Zij volgt daarmee Willem Asaert op, die deze rol vervulde sinds april 2021 .

Kim Defaux is geen onbekende bij La Butte aux Bois: al sinds het voorjaar van 2012 is zij werkzaam in het luxehotel. De eerste jaren op de salesafdeling, de afgelopen jaren als rechterhand van Yannick Bouts (voormalig general manager) en daarna van Willem Asaert. “Kim en Willem werkten altijd nauw samen”, zegt Jochen Leën, eigenaar van La Butte aux Bois. “Waar Willem zich voornamelijk bezighield met pers en relaties, nam Kim de dagelijkse leiding van het hotel op zich. Die ervaring maakt van haar een uitgelezen kandidaat voor de rol van general manager. Ze is er al van voor we 5 sterren hadden, voor onze grote uitbreiding en voor de Michelinsterren van ons restaurant. Dat wil toch wat zeggen.”

Kim Defaux zal in haar functie niet alleen gastvrijheid en oog voor detail moeten opbrengen, maar ook respect voor het milieu centraal plaatsen. De komende periode zal ze worden bijgestaan door Jos Schols, die al tientallen jaren fungeert als general manager van zusterbedrijf Hotel Stiemerheide in Genk.

De nieuwe general manager bij La Butte aux Bois is blij met haar promotie: “Ik ga dit niet alleen doen, maar samen met mijn team. Ik denk niet dat ik deze rol op een andere locatie had willen vervullen, simpelweg omdat ik op een andere plek het product en het team niet ken. Hier wel. Ik ken de kracht van mijn team en de pracht van het product. We zijn één familie, iedereen die hier werkt doet dat met minstens net zoveel overtuiging als ikzelf.”

Willem Asaert verdwijnt niet helemaal van het toneel. Hij blijft de PR verzorgen van de hotels en restaurants in de groep.