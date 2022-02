Macron weigerde PCR-test in Moskou ‘uit vrees voor DNA-diefstal’

Bij zijn recentste bezoek aan Moskou weigerde Emmanuel Macron een PCR-test af te leggen bij aankomst. Volgens bronnen uit het Elysée met wie Reuters kon spreken, is de Franse president weigerachtig om zijn DNA bij Russische diensten achter te laten.

Het was een van de populairste foto’s van de week: een lange witte tafel met aan het ene uiteinde de Russische president Vladimir Poetin en aan het andere uiteinde de Franse president Emmanuel Macron. Die lange tafel blijkt deel van het corona-protocol van de ontmoeting. Omdat Macron een PCR-test op Russische bodem weigerde, moesten de twee leiders ver uiteen zitten om de Oekraïnekwestie te bespreken.

Die fysieke afstand was menig voer voor analisten, maar ook voor internetgrappen. De reden voor die afstand blijkt pakken minder grappig: Macron wilde geen PCR-test afleggen, omdat hij zijn DNA niet wil achterlaten bij Russische diensten. Dat zeggen twee goedgeplaatste bronnen uit het Elysée aan persagentschap Reuters. Vanuit Russische zijde is nog geen commentaar gegeven op het PCR-incident.

Na afloop waren beide leiders bijzonder positief over het gevoerde gesprek, maar de gesprekken van donderdag temperden die hoop meteen. Het is nog afwachten hoe de weigering van ‘verzoener Macron’ onthaald wordt in het Kremlin en bij westerse bondgenoten.