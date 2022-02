Kampenaar krijgt acht jaar cel voor moordpoging tijdens sm-seks

Een 51-jarige man uit Leopoldsburg is in Hasselt veroordeeld tot acht jaar cel voor een moordpoging op zijn vrouw tijdens sm-seks. Hij bond haar tijdens een bondagesessie vast, trok een touw over haar hoofd en trapte de benen onder haar uit. Doordat een haak brak, ontsnapte de vrouw aan de dood.

Het koppel met twee kinderen uit Leopoldsburg experimenteerde al jaren met sm, waarbij het vooral de man zou zijn die de touwtjes in handen nam. Op 8 augustus 2018 rond zes uur ’s ochtends waagden de twee zich thuis aan bondage of een seksuele activiteit waarbij een partner de andere via allerhande technieken vastbindt.

“Hij wou me laten zweven”, verklaarde de vrouw. De vijftiger bond haar vast aan de hals, de voeten en de handen. Na een lange kus en een banale ruzie over nagellak op de tenen, stopte hij haar een bal in de mond en deed hij de vrouw een blinddoek om. “Op die manier kon ze niet meer protesteren”, sprak advocate An Govers voor de vrouw.

Vervolgens trok de betichte de benen onder haar uit, waarna ze met het hoofd in een strop kwam te zitten. Doordat ze 94 kilo woog, begaf de haak het en viel het slachtoffer op haar achterwerk. Met strangulatietekens als resultaat. Poging tot moord, oordeelde de rechtbank. Het komt de man op acht jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank te staan. Aan zijn ex moet hij een schadevergoeding van meer dan 20.000 euro betalen.

Later meer.

(geho)