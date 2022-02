Fans niet blij met wassen beeld van Zendaya: “Is dit een omgesmolten beeld van Kylie Jenner?”

“Van cinema tot televisie, een huis kopen in Londen. Zendaya is overal, en vanaf vrijdag is ze ook te zien bij Madame Tussauds”, zo meldt het museum.

In geen tijd waren de fans daar om hun reactie op het wassen beeld te geven. En die was meestal niet erg positief. Over het algemeen vinden de fans vooral dat het beeld totaal niet op de 25-jarige actrice lijkt. “Oh mijn God, dit beeld lijkt meer op Kylie Jenner dan op Zendaya. Is dit soms een oud beeld van Kylie dat is omgesmolten? Zendaya lijkt er totaal niet op, dit is echt een grote misser”, zo klinkt het.

Kylie Jenner, op wie volgens heel wat fans het wassen beeld van Zendaya nog het meeste lijkt. — © REUTERS

Met de outfit die voor het wassen beeld is gekozen – het roze pak dat ze in 2016 droeg naar het gala van de Humane Society of The United States – zijn ook niet alle fans even gelukkig: “Deze vrouw heeft zoveel fantastische outfits gedragen en dan kiest Madame Tussauds hiervoor? Ze ziet eruit als een boze versie van zichzelf, dit beeld doet haar geen goed”, zegt een fan.

De wassen versie van Zendaya zal vanaf vandaag voor het publiek te zien zijn in de Awards Partyzaal waar ze vergezeld wordt door sterren als Bratt Pitt, Angelina Jolie en Dwayne Johnson.

