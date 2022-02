Ook geen carnavalsstoet door de Meeuwense straten: “De enige juiste beslissing”

Kristof I (links) rekent erop dat de carnavalsstoet in Meeuwen in 2023 eindelijk mag uittrekken. — © Roger Dreesen

Oudsbergen

Carnavalsvereniging De Heikiesèters heeft intern beslist om dit jaar geen carnavalsstoet te organiseren. “De beslissing was moeilijk, maar het is de enige juiste. In 2023 gaan we samen met prins Kristof I er een geweldig carnaval van maken.”