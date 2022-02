Steven Van Gucht: “In volgende fase van corona-epidemie inzetten op gerichte screening”

Nu de omikronvariant in ons land stilaan over zijn piek lijkt te zijn, wordt er volop nagedacht over de volgende fase van de pandemie. Daarin zou de algemene, grootschalige test- en tracecampagne worden ingeruild voor een gerichtere aanpak. Over hoe die er dan concreet moet uitzien, wordt nog volop gedebatteerd.

Van Gucht pleit ervoor om in eerste instantie de testing en tracing toe te spitsen op kwetsbare mensen in collectiviteiten, zoals woonzorgcentra. Wel dient er volgens de viroloog een slag om de arm gehouden te worden zodat er, indien nodig, ook weer snel opgeschaald kan worden als er bijvoorbeeld een nieuwe variant de kop op steekt. “De vraag is dan ook of we een systeem kunnen organiseren dat je kunt afschalen, maar ook weer kunt opschalen, indien nodig”, aldus de viroloog.

Zelf pleit de Sciensano-woordvoerder ervoor om in te zetten op syndromische surveillance. Op die manier zou op een bepaalde plaats, bijvoorbeeld op de spoedafdelingen in de ziekenhuizen, systematisch een aantal stalen kunnen worden onderzocht om zo de vinger aan de pols te houden. “Dat systeem kan bovendien gebruikt worden voor eender welk virus of bacterie”, aldus Van Gucht. Als alternatief schuift de viroloog een peilnetwerk naar voren, waarbij bij een bepaald netwerk van huisartsen en ziekenhuizen systematisch wordt gescreend.