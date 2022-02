Aaron Rodgers voor vierde keer MVP in NFL

Aaron Rodgers, quarterback bij de Green Bay Packers, is voor de vierde keer in zijn carrière verkozen tot de meest waardevolle speler (MVP) van het afgelopen seizoen in de American footballcompetitie NFL (National Football League).

Rodgers is de eerste speler sinds Peyton Manning in 2009 die twee jaar op rij tot MVP wordt gekroond. De quarterback heeft er een indrukwekkend seizoen opzitten met de Packers, met een reeks van 13 overwinningen en 4 verliespartijen. Het seizoen eindigde echter in ontgoocheling in de playoffs. De San Francisco 49ers waren te sterk in de divisieronde van de playoffs.

Ondanks zijn spelniveau was het seizoen van Rodgers ook gekleurd door controverse. Zo testte hij positief op het coronavirus, waaruit bleek dat hij misleidende verklaringen had gedaan rond zijn vaccinatiestatus. Ook liep zijn reputatie schade op door de aanhoudende verspreiding van desinformatie over vaccins.