Honderden geparkeerde SUV’s aangepakt met nepbloed in Gent: “We verklaren ze vogelvrij”

De eigenaars van een tweehondertal SUV’s in Gent worden vrijdag wakker met een auto die besmeurd werd met ‘biologisch afbreekbaar bloed’ en een pamflet. Getekend: een lokale anti-SUV-actiegroep. De aangiftes lopen al binnen bij de politie.

Grote strepen nepbloed, pamfletten op de raam geplakt … Een hoop autobestuurders in Gent zullen vrijdag geschrokken zijn. Een actiegroep trok in de nacht van donderdag op vrijdag door de stad en pakte een tweehonderdtal geparkeerde SUV’s aan. In een anonieme mail aan onze redactie werd de actie opgeëist door het ‘activistisch collectief TOON en de lokale Anti-SUV’.

Bij de Gentse politie lopen vrijdagochtend al aangiftes binnen. “Mensen die aangifte willen doen, kunnen dat via het e-loket”, zegt een woordvoerder. Het is niet duidelijk wie er achter de actie zit. Het pamflet werd verstuurd van een anoniem e-mailadres.

© bst

De actievoerders/vandalen willen de opmars van Sports Utility Vehicles (SUV) aankaarten. Studies wijzen uit dat bij impact met een zware en hogere SUV en een voetganger of fietser de verwondingen en overlijden een stuk groter is door de hogere bouw van de wagens.

Een idee om ‘no-SUV-zones’ in te voeren werd eerder ook al door anderen geopperd. “De opmars van de SUV komt neer op een privatisering van de veiligheid op de weg”, zegt de anonieme actiegroep in een pamflet. “Ze wanen zich veilig in hun pantserwagen terwijl de publieke veiligheid erop achteruit gaat.” Daarnaast stoten SUV’s meer uit.

© bst

De groep roept op tot een aanpassing van de fiscaliteit voor auto’s. “Naast de uitstoot die nog steiler getaxeerd zou moeten worden, is er nood aan een extra procentje op de breedte en het gewicht van bepaalde voertuigen.”

De rode bloedstrepen op de SUV’s zijn makkelijk verwijderbaar, verzekert de groep. Maar alle SUV’s en jeeps worden door de groep “vogelvrij” verklaard in een pamflet. “Oude en kleine auto’s werden geweerd uit de stad door de LEZ, maar één op de vier nieuwe auto’s is een SUV. Wij, burgers van Gent, verklaren SUV’s vogelvrij. Er werd geen schade aan de auto’s toegebracht. Nog niet.”