“Commando bij mocro-maffia”: Nederlandse elitemilitair (42) verdacht van drugs- en wapenhandel

Daar vreest men dat de 42-jarige sergeant-majoor uit Rotterdam zijn zeer uitgebreide kennis over speciale operaties, wapens en tactieken deelde met criminelen. De man diende onder meer in Libanon, Ivoorkust en Afghanistan en had een uitstekende reputatie en een imposant cv.

Advocaten Michael Ruperti, Frezia Aarts en het Openbaar Ministerie in Arnhem bevestigen de arrestatie van de onderofficier. “Op 1 februari is een militair van de Special Forces aangehouden. De man wordt verdacht van voorbereiding van import van verdovende middelen, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij de handel in wapens en verboden wapenbezit”, aldus justitie. Het ministerie van Defensie reageert hangende het onderzoek niet.