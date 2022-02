Beroepsfotografen protesteren tegen plan om pasfoto’s door gemeentehuizen te laten maken

De sectorfederaties van Belgische beroepsfotografen en verdelers van pasfotocabines verzetten zich tegen het ‘live enrollment’-plan van de federale regering. Dat voorstel wil de gemeentehuizen verantwoordelijk maken voor het nemen van pasfoto’s. “Een vals goed idee”, zeggen de beroepsverenigingen vzw Studio, Beroepsfotografen.be, U2PF en Prontophot vrijdag in een open brief.

Live enrollment zou het maken van pasfoto’s in de handen laten van het gemeentebestuur, dit om identiteitsfraude tegen te gaan. Maar volgens de beroepsfotografen, voor wie pasfoto’s een belangrijk deel van de inkomsten zijn, is dit “pure broodroof”. Sterker nog, ze vrezen dat de helft van de professionele fotografen hierdoor hun deuren moeten sluiten. “Live enrollment dwingt gemeentebesturen om een activiteit uit te voeren die niet tot hun kerntaken behoort en waar ze nog geen materiaal, infrastructuur en competenties voor hebben”, zegt Berten Steenwegen, woordvoerder van vzw Studio.

Ook voor de burger kan er ongemak volgen. De regering wil de dienst gratis aanbieden, maar toch zal de burger dit op een andere manier voelen, bijvoorbeeld door een hogere prijs van identiteitsdocumenten of indirect via de belastingen, zo menen de fotografen.

Alternatief plan

De sector heeft zelf een alternatief plan voorgesteld met een beveiligd gecentraliseerd verzamelsysteem. Hierin kan de fotograaf de pasfoto’s voor de overheid in digitale vorm verzamelen. Enkel professionele fotografen zouden toegang krijgen. Dit systeem zou tegelijkertijd identiteitsfraude tegengaan en verzekert bovendien dat de foto’s voldoen aan de strenge Europese normen. “Frankrijk en Nederland werken al met een soortgelijk plan, waarom België niet?”, klinkt het.

De fotografenverenigingen doen in de open brief een oproep aan de bevoegde ministers om live enrollment on hold te zetten en in dialoog te treden over het alternatief systeem. “Wij kunnen onmogelijk aanvaarden dat er op deze lichtzinnige manier een economisch bloedbad wordt aangericht in een sector die al zo geleden heeft onder de pandemie”, besluit Steenwegen.