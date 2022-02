NBA. Dallas-ster Luka Doncic gooit 51 punten binnen, Brooklyn Nets verliezen weer

Luka Doncic heeft voor het eerst in zijn NBA-carrière in een wedstrijd 51 punten gescoord. Zijn team, de Dallas Mavericks, won uiteindelijk met 112-105 van de Los Angeles Clippers. Elders in de NBA konden de Brooklyn Nets opnieuw niet winnen. Tegen de Washington Wizards liepen ze een tiende nederlaag op rij op.

Enkele uren nadat Doncic zijn partner in de ploeg Kristaps Porzingis naar de Washington Wizzards zag vertrekken, domineerde de Sloveense smaakmaker van de Dallas Mavericks tegen de Clippers. In het eerste kwart alleen al was hij goed voor 28 punten. Daarbij scoorde hij zeven van zijn eerste negen driepuntpogingen. In de Western Conference naderen de Mavericks dankzij de winst op de Utah Jazz, die op de vierde plaats staan.

De leider in de Western Conference, de Phoenix Suns, nam donderdag dan weer revanche op huidig kampioen Milwaukee Bucks in een heruitgave van de laatste NBA-finale. De Suns namen met 131-107 de maat van de Bucks. Deandre Ayton was goed voor 27 punten. De 36-jarige Chris Paul blonk eveneens uit met 17 punten en 19 assists. Bij de Bucks leverde Giannis Antetokounmpo 18 punten, 8 assists en 7 rebounds op.

In het oosten beleefden de Brooklyn Nets een moeilijke avond, met een tiende verliespartij op rij. Deze keer verloren de Nets van de Washington Wizards (113-112). Kyrie Irving maakte nochtans 31 punten, plukte 6 assists en deelde 5 rebounds uit. Bij de Wizards waren onder meer Kyle Kuzma (15 punten, 13 rebounds en 10 assists) en Raul Neto (21 punten) productief.

Nog voor de wedstrijd haalden de Nets het wereldnieuws met een grote deal, waarbij NBA-ster James Harden naar de Philadelphia 76ers trekt in ruil voor Ben Simmons, Seth Curry en Andre Drummond. De ploeg hoopt dat die spelers zich snel kunnen integreren.

Uitslagen:

Phoenix - Milwaukee 131 - 107

Dallas - LA Clippers 112 - 105

Washington - Brooklyn 113 - 112

Golden State - New York 114 - 116

Houston - Toronto 120 - 139

Detroit - Memphis 107 - 132

New Orleans - Miami 97 - 112

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 64,3 56 36 20

2. Cleveland 61,8 55 34 21

3. Chicago 61,8 55 34 21

4. Milwaukee 61,4 57 35 22

5. Philadelphia 59,3 54 32 22

6. Toronto 57,4 54 31 23

7. Boston 55,4 56 31 25

8. Brooklyn 52,7 55 29 26

9. Charlotte 50,0 56 28 28

10. Atlanta 48,1 54 26 28

11. Washington 46,3 54 25 29

12. New York 44,6 56 25 31

13. Indiana 33,9 56 19 37

14. Orlando 23,2 56 13 43

15. Detroit 21,8 55 12 43

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 81,8 55 45 10

2. Golden State 73,2 56 41 15

3. Memphis 68,4 57 39 18

4. Utah 61,8 55 34 21

5. Dallas 58,9 56 33 23

6. Denver 55,6 54 30 24

7. Minnesota 52,7 55 29 26

8. LA Clippers 47,4 57 27 30

9. LA Lakers 46,4 56 26 30

10. New Orleans 40,0 55 22 33

11. Portland 39,3 56 22 34

12. Sacramento 36,8 57 21 36

13. San Antonio 36,4 55 20 35

14. Oklahoma City 31,5 54 17 37

15. Houston 27,3 55 15 40

Programma van vrijdag:

Detroit - Charlotte

Indiana - Cleveland

Philadelphia - Oklahoma City

Atlanta - San Antonio

Boston - Denver

Chicago - Minnesota

Utah - Orlando