Orange rolt 5G uit voor klanten met abonnement

Nadien wordt de beschikbaarheid van 5G in andere gebieden van het land uitgebreid, wanneer de spectrumtoewijzing en de” evolutie van de EMF-normen” (stralingsnormen, nvdr) verder zullen worden bepaald. Orange maakt voor Antwerpen en co immers gebruik van het tijdelijke spectrum dat wordt toegestaan door telecomregulator BIPT, klinkt het in een persbericht.

De nieuwste generatie mobiel internet wordt beschikbaar voor alle postpaidklanten, ook die van het aparte merk hey!. Met 5G zal de mobiele verbinding tot drie keer sneller zijn dan met 4G, klinkt het. “Een evolutie die de klant een veel betere ervaring moet bieden voor steeds populairdere diensten zoals videogesprekken, videostreaming of gamen onderweg.”