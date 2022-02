Controversiële topsprinter Justin Gatlin neemt op 40e verjaardag afscheid van de sport: “De vlam is nu gedoofd”

De Amerikaan zat in zijn carrière twee dopingschorsingen uit. — © AFP

“Gedurende alle ups and downs, overwinningen en nederlagen, heb ik van je gehouden. De vlam is nu gedoofd, maar de liefde verdwijnt nooit”, aldus Gatlin.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Amerikaan veroverde in 2004 de olympische titel op het koningsnummer in 9,85 seconden en nam daarnaast zilver (4x100 meter) en brons (200 meter) mee uit Athene. Gatlin pakte een jaar later de wereldtitels op de 100 en 200 meter.

De sprinter werd in zijn lange carrière twee keer geschorst vanwege doping. Tussen 2006 en 2010 stond Gatlin aan de kant nadat hij positief was bevonden op testosteron. De Amerikaan hervond na zijn lange schorsing de aansluiting met de wereldtop. Gatlin pakte op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 respectievelijk brons en zilver op de 100 meter. Hij scherpte zijn persoonlijk record op die afstand aan tot 9,74 seconden.

Op het WK van 2017 in Londen versloeg Gatlin de afzwaaiende olympisch kampioen Usain Bolt op de 100 meter. Hij werd vanwege zijn dopingverleden uitgefloten door de 60.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion. Gatlin wist zich vorig jaar niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio en besloot op zijn 40e verjaardag te stoppen.