Arsenal-speler Gabriel Martinelli krijgt bizarre rode kaart: “Ik ben 18 jaar in Engeland en dit heb ik nog nooit gezien”

Bij Wolverhampton stond Leander Dendoncker in de basis in het thuisduel met Arsenal (0-1). De Gunners kwam al na 25 minuten via Gabriel op voorsprong. Martinelli pakte in de tweede helft twee keer geel op enkele seconden tijd. Toch kon Wolverhampton geen gebruikmaken van de manmeersituatie. Albert Sambi Lokonga keek toe vanop de bank.

De beelden van de rode kaart van Martinelli:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik ben nu achttien jaar in Engeland en dit heb ik nog nooit gezien”, aldus trainer Mikel Arteta. “De regels zullen misschien zeggen dat dit mogelijk is, maar je moet wel heel graag een rode kaart willen geven om dit ook echt te doen. “Ik heb een verklaring nodig over wat er vandaag is gebeurd. Daar zal vast snel over gesproken worden.”

LEES OOK. Leicester kan niets rapen bij Liverpool, Youri Tielemans moet vrede nemen met invalbeurt