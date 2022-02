Hee Chan Schefer (37) werd in 2010 door het hof van assisen van Tongeren tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op Corrie Pollie.

Voor het vermoorden van de moeder van zijn kind kreeg Maastrichtenaar Hee Chan S. België levenslang. De rechtbank in Maastricht heeft die straf nu omgezet in 13,5 jaar met tbs of ter beschikking stelling. Dat betekent dat hij een kliniek zo behandeld wordt dat hij kan terugkeren naar de maatschappij.