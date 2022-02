Een crash aan 109 kilometer per uur (!): talentvolle skiester knalt vol tegen poortje op de Winterspelen

De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft zich vrijdag tot olympisch kampioene in de Super-G gekroond. Het is op haar 30e haar eerste olympisch goud. Voor Alice Robinson verliep de Super-G iets minder goed. Het Nieuw-Zeelandse talent crashte aan 109 km/u.

De 20-jarige Robinson won in haar jonge carrière al drie keer een wereldbekermanche in de reuzenslalom. Ze wordt ook getraind door coaches die eerder ski-icoon Lindsey Vonn onder zich hadden. Maar in Peking liep het dus mis tijdens de Super-G. “Ik heb alles gegeven”, reageerde ze na afloop. “Liever dat dan hier rustiger naar beneden komen en zevende worden.”

De beelden:

Gut-Behrami is de regerende wereldkampioene super-G, een discipline waarin ze ook al drie keer de wereldbeker won. De Zwitserse haalde het in het Yaninqing National Alpine Skiing Centre in 1:13.51 voor de Oostenrijkse Mirjam Puchner, tweede op 0.22, en haar landgenote Michelle Gisin, derde op 0.30. De Amerikaanse vedette Mikaela Shiffrin, die eerder de mist inging in de slalom en reuzenslalom, eindigde als negende op 0.79.

Voor Gut-Behrami is het haar tweede medaille deze Spelen. Maandag was ze goed voor brons in de reuzenslalom. Met ook nog brons in de afdaling van Sotsji (2014) heeft ze nu drie olympische medailles op haar erelijst. Gut-Behrami volgt op de erelijst van de olympische super-G de Tsjechische Ester Ledecka op. Die eindigde vrijdag als vijfde op 0.43 van de Zwitserse laureate.