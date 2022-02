96 op 100 dankzij waanzinnige hoogtes: Japanse snowboarder Hirano wint goud op halfpipe met knotsgek wereldrecord

De Japanse snowboarder Ayumu Hirano heeft zich vrijdag op de Winterspelen tot olympisch kampioen op de halfpipe gekroond. De Amerikaanse vedette Shaun White eindigde in zijn laatste wedstrijd als vierde.

LEES OOK. Afscheidnemende snowboardlegende Shaun White kan tranen niet bedwingen na allerlaatste kunststukje

Hirano haalde het in het Snowpark van Zhangjiakou dankzij een score van 96,00 punten in zijn derde run voor de Australiër Scotty James (92,50 punten) en de Zwitser Jan Scherrer (87,25 punten). De 23-jarige Japanner, die hoogtes tot 6m10 (een wereldrecord) haalde tijdens zijn runs, pakte zo goud na twee keer zilver op de Spelen van Pyeonchang (2018) en Sotsji (2014).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Shaun White mikte op zijn 35e op een vierde olympische titel na goud in 2006, 2010 en 2018. Maar de Amerikaan, een levende legende in het snowboard, viel in zijn allerlaatste wedstrijd als vierde net naast het podium met 85,00 punten.

White, goed voor dertien keer goud op de prestigieuze Winter X Games, had zich pas erg laat gekwalificeerd voor de Spelen en sukkelde in aanloop naar het toernooi met een enkelblessure. Bovendien liep hij een coronabesmetting op.