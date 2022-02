Belgian Cats na vlotte winst tegen Puerto Rico al bijna zeker van tweede opeenvolgende WK-ticket

De Belgian Cats (nummer 6 wereld) openden de WK-kwalificatieronde in Washington met een ruime zege tegen Puerto Rico (nummer 18 wereld). De deur voor een tweede opeenvolgende WK (22 september-1 oktober) in Australië staat meteen volledig open. Vrijdag nemen Emma Meesseman en co. het tegen de Verenigde Staten op. De nummer 1 van de wereld en de olympische- en wereldkampioen is al 69 wedstrijden op een rij ongeslagen. Zij zijn ook al zeker van een stek op het WK.

De wedstrijd tegen de VS is voor het klassement dan ook ondergeschikt. “Spelen tegen de mondiale nummer 1 en in de VS is iets waar elke atleet naar uitkijkt,” zei Antonia Delaere. Op het WK van 2018 op Tenerife hielden de Cats versus Amerika in de halve finale drie kwarts goed stand en verloren uiteindelijk met 77-93.

De belangrijkste wedstrijd op dit WK-kwalificatietoernooi is voor de Belgian Cats zondag in de Dominicaanse Republiek en versus Rusland. Mits winst is de kwalificatie een feit. Als de Cats verliezen, moeten ze uitslag van maandag afwachten. Als Rusland een logische zege versus Puerto Rico boekt, is België ook geplaatst voor een tweede opeenvolgende WK.

In het Entertainment&Sport Arena van Washington, de thuishaven van 2013 tot 2020 van Emma Meesseman in de WNBA, kenden de Belgian Cats defensief een zwak openingskwart. Jazmon Gwathmey en Paulette Hernandez hielden Puerto Rico in het spoor van België: 8-13 en 23-30. In het tweede schuifje schroefden de Belgische dames de defense aan. Kyara Linksens was tevens imponerend in de eerste helft. Met 20 punten, uit een 7 op 12 aan shots en 6 op 7 aan vrijworpen, was Linskens het exponent van de Belgische uitloper: 31-43. Linskens kreeg “support” van Emma Meesseman, Julie Allemand en de met een mooie comeback uitpakkende Hind Ben Abdelkader. Dat leidde voor een snel spelend België in een overtuigende 37-55 bonus halfweg.

Julie Allemand schroefde het tempo in het derde kwart nog wat naar omhoog, Kyara Linksens bleef heerlijk afwerken en Hind Ben Abdelkader dropte bommen. Dat maakte dat bij 37-57 de twintiger een feit was. Concentratieverlies en eventjes een mindere afwerking zorgden dat de Cats het slotkwart “slechts” met een 53-71 begonnen.

Vier opeenvolgende balverliezen, daar begonnen de Cats het slotkwart mee. Een met veel inzet spelend Puerto Rico milderde naar 57-71. Na een boze time-out van bondscoach Valéry Demory stelde Emma Meesseman snel orde op zaken: 59-82. Julie Allemand dropte nog een bom en de met een double-double uitpakkende Kyara Linskens (26 punten, 10 rebounds, 5 assists) en Emma Meesseman diepten de kloof verder uit: 63-92. Maxuella Lisowa presenteerde nog enkele pittige drives en de afgetekende winst was al een tijdje een feit.

Puerto Rico-België 65-98

BELGIE: Ramette 4, Delaere 3, Resimont 3, Meesseman 19, Linksens26 , Ben Abdelkader 16, Mestdagh 0, Geldof 0, Lisowa 10, Massey 2, Allemand 13, Joris 2

KWARTS: 23-30, 14-25, 16-16, 12-27

Bondscoach looft discipline van Cats

“We kenden een heel goed begin van de wedstrijd. We konden ons snelle spel in uitvoering brengen en er was een goeie wisselwerking. De meisjes speelden heel gedisciplineerd”, reageerde bondscoach Valéry Demory.

De Fransman zei tevreden te zijn dat hij enkele nieuwe speelsters kon integreren in het team. “Iedereen heeft zijn rol binnen deze ploeg en nu kunnen we bouwen aan de toekomst. Op verdedigend vlak is er nog progressie mogelijk. We zijn niet agressief genoeg op de ‘pick and roll’ en bij spelhervattingen wordt er niet genoeg gelopen zonder bal. Dat is deze week een werkpunt.”

Kyara Linskens was net als haar trainer tevreden. “Ik ben heel gelukkig met deze overwinning. Dit was de belangrijkste match voor ons. We hadden een goed wedstrijdplan en hebben dat prima uitgevoerd.”

Gerardo Batista, coach in het verliezende kamp, erkende dat de Belgian Cats te sterk waren. “België heeft een uitstekende ploeg. Ze laten de bal heel goed rondgaan. Meesseman en Linskens zijn groot en krachtig, kunnen shooten. Ze deden het vandaag uitstekend voor België.”