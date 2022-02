Afscheidnemende snowboardlegende Shaun White kan tranen niet bedwingen na allerlaatste kunststukje

Geen nieuwe medaille voor de Amerikaanse snowboarder Shaun White (35) op de Olympische Winterspelen in Peking. De specialist op de halfpipe kwam in zijn allerlaatste finale en viel zo nipt naast het podium. De drievoudige olympisch kampioen kon zo zijn titel niet verlengen. Die was voor de Japanner Ayumi Hirano. Na zijn wedstrijd werden de emoties White te veel.

White, bijgenaamd de ‘flying tomato’ voor zijn weelderige rode lokken, opende zijn olympische palmares al op 19-jarige leeftijd met een eerste gouden medaille. Daar kwam in de twee volgende Olympische Winterspelen telkens nog een nieuwe gouden plak bij. White deed er dit jaar alles aan om toch nog te mogen deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Peking, maar een vierde titel zat er niet in.

Bij aanvang van de laatste van drie runs stond White vierde, dus moest hij risico’s nemen. Zonder resultaat, want in zijn derde run kwam hij ten val. Geen medaille voor White, maar wel een staande ovatie voor de publiekslieveling.

De hele menigte in het Genting Snow Park joelde nadat hij zijn derde en laatste run van de finale had geland. De Amerikaanse snowboardlegende zette zijn helm en bril af, barstte in tranen uit en zei dat hij dankbaar was dat hij een erfenis achterliet voor de volgende generatie professionele rijders. “Het is mijn laatste dag ooit, het is zo raar om te zeggen”, zei hij terwijl zijn rivalen hem kwamen troosten.

“Al mijn concurrenten waren zo aardig, velen van hen klopten me op de rug en vertelden me dat de trucs in de sport niet zouden zijn waar het nu is zonder mijn push en ik wil hen bedanken dat ze me hebben gesteund,” zei een geëmotioneerde White.

In Peking was White de oudste snowboarder in de finale van de halfpipe en nam hij het op tegen jongere concurrenten zoals de 23-jarige Ayumu Hirano, die goud won met een score van 96 punten. De Australiër Scotty James pakte zilver, brons was er voor Jan Scherrer uit Zwitserland.

Shaun White in actie bij zijn allerlaatste wedstrijd. — © ISOPIX

.