Alpecin-Fenix lonkt naar WorldTour: “De stap zou niet onlogisch zijn”

De kans dat Alpecin-Fenix, de Belgische succesploeg rond Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Tim Merlier, in 2023 de stap zet naar de World Tour, is erg groot. “De stap zou niet onlogisch zijn.”

2021 was een boerenjaar voor Alpecin-Fenix, met 33 overwinningen, waaronder de Strade Bianche (Mathieu Van der Poel), de Scheldeprijs (Jasper Philipsen), twee ritten in de Tour de France (Tim Merlier en Van der Poel), twee ritten in de Vuelta (Philipsen) en een rit in de Giro (Merlier). Maar tot dusver heeft het team van de broers Philip en Christoph Roodhooft altijd vastgehouden aan zijn status van ProContinentale ploeg. Dat brengt minder financiële verplichtingen mee en als beste ProContinentale ploeg waren Van der Poel en co. door het UCI-reglement sowieso verzekerd van deelname aan alle topwedstrijden. Na dit jaar vindt er echter een herschikking van het World Tour-reglement plaats. “Waarbij het maar af te wachten is welke regels er dan zullen gelden”, zegt ploegleider Christoph Roodhooft.

Bovendien: is het voor een ploeg als Lotto Soudal nog vechten, dan is Alpecin-Fenix wel al zeker dat het door de uitstekende resultaten van de voorbije jaren beantwoordt aan de sportieve criteria om tot de World Tour te mogen toetreden. Ook financieel en organisatorisch is de ploeg klaar om een volgende stap te zetten.

“Het zou de cirkel rond maken”, zegt Roodhooft. “Als ploeg zijn we de voorbije jaren geëvolueerd. Sportief, de omkadering, de staf, het wagenpark… Twee jaar geleden waren we misschien nog niet klaar voor het hoogste niveau. Maar die tijd hebben we benut om ons grondig voor te bereiden. De stap naar de WorldTour zou niet onlogisch zijn.”