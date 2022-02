Regisseur Peter Jackson is de best verdienende artiest op aarde

Niet Bruce Springsteen, Drake, Beyoncé of Kanye West maar regisseur Peter Jackson was in 2021 de best verdienende entertainer op de planeet. Dat blijkt uit de ‘rich list’ van Forbes. Hij verdiende het voorbije jaar 809 miljoen euro.

Wat een jaar heeft Peter Jackson erop zitten. De regisseur van de Lord of the Rings-films en recenter de bejubelde The Beatles-reeks Get Back verdiende in 2021 809 miljoen euro. In de eerste plaats door de verkoop van zijn bedrijf in visuele effecten, Weta Digital, maar ook door het succes van zijn films. Jackson is daarmee pas de derde persoon die miljardair is geworden met het maken van films, na Steven Spielberg en George Lucas.

Jackson is niet de enige man op de ‘rich list’ van Forbes, waarin de meest vermogende entertainers van het jaar telkens opgelijst worden. Meer zelfs: de top tien bestaat volledig uit mannen. Bob Dylan, Bruce Springsteen (tweede op de lijst) en Paul Simon bijvoorbeeld, die alle drie aanzienlijk rijker werden door de verkoop van de rechten op hun muziek. Verder muzikanten als Jay-Z en Kanye West en acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Daar valt op dat zij naast hun opbrengsten uit muziek en films ondernemers zijn die in allerlei takken lucratief investeren. De eerste vrouw op de lijst is actrice Reese Witherspoon, op de twaalfde plaats.