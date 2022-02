Netflix-ster pleit schuldig aan kindermisbruik

Jeremiah Harris (22) zit al sinds 2020 in de gevangenis in Chicago. Toen had een moeder uit Texas een klacht tegen hem ingediend omdat haar twee zoons door de ster uit de bekroonde Netflix-reeks Cheer misbruikt zouden zijn. “In de hoop een seksueel roofdier tegen te houden om hetzelfde bij anderen te doen, hebben mijn zoons het seksueel misbruik aangekaart”, zei ze daar eerder al over.

Concreet wordt Harris ervan beschuldigd dat hij een 17-jarige jongen geld gaf om expliciete seksuele foto’s van zichzelf naar hem te sturen en dat hij naar Florida gereisd was om een 15-jarige jongen te misbruiken. Er zijn daarnaast nog vijf andere zaken die hem ten laste gelegd worden.

Toch niet onschuldig

Een jaar geleden pleitte hij over de hele lijn onschuldig, maar daar is nu verandering in gekomen. Harris zei donderdag dat hij een akkoord heeft bereikt met de aanklagers en pleit schuldig voor twee van de zeven aanklachten. Daardoor zal hij niet vervolgd worden voor de andere vijf. “Zijn bekentenis geeft me hoop dat de pijn en het verdriet dat mijn zoons hebben geleden niet voor niets is geweest”, reageert de moeder.

Volgens de aanklagers gaf Harris toe dat hij pikante foto’s uitgewisseld heeft met tien tot vijftien kinderen waarvan hij wist dat ze minderjarig waren, in drie verschillende staten. “Hij wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden en publiekelijk zijn spijt uitdrukken voor het leed dat hij veroorzaakt heeft bij de slachtoffers.” Hij riskeert een gevangenisstraf van 5 tot 20 jaar en zal op 28 juni voor de rechtbank verschijnen.