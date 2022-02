Ann Tuts komt de speurders in ‘The masked singer’ helpen, maar is dat nog nodig?

Ann Tuts is gastspeurder van dienst in ‘The masked singer’. — © DPG Media

Tijd voor een nieuw rondje speuren in The masked singer. Actrice Ann Tuts voegt zich vrijdag bij het panel om op zoek te gaan naar de gezichten achter Miss Poes, Robots en co. Al kan je je afvragen of dat nog per se nodig is. Kijkers menen in Behind the mask, de making of, al enkele gemaskerden herkend te hebben.

“Als er iemand van De Kampioenen bij is, herken ik die direct.” Wat wil je, als je meer dan dertig jaar samen op de set hebt gestaan. Ann Tuts treedt aan als speurder naast Kevin Janssens, Julie Van den Steen en Andy Peelman. Ze blijkt meteen een waardevolle aanvulling voor het team. Zo merkt ze in een filmpje een Griekse uitspraak op. “Ken jezelf, betekent het. Ik heb Grieks gedaan, hé.” “Wat hebben wij hier wekenlang zitten doen?”, vraagt Peelman zich af. “Bel gewoon Ann Tuts.”

Of kijk gewoon naar Behind the mask, zou je kunnen opwerpen. Elke woensdag is in het programma te zien hoe het er achter de schermen van de show aan toegaat. De gezichten van de nog niet ontmaskerde kandidaten worden doorgaans geblurd, maar toch meenden kijkers Tine Embrechts te herkennen in een hoopje pixels. De naam van de actrice kwam al een aantal keer terug als het om Flamme Fatale ging.

Na Flamme Fatale meenden de kijkers deze week ook Papegaai te herkennen in ‘Behind the mask’. — © DPG Media

Deze week waren kijkers er ook van overtuigd Papegaai herkend te hebben. Op de achtergrond is iemand te zien met een groene glitterkraag, duidelijk onderdeel van het kostuum. Over de ware identiteit van Papegaai werd de afgelopen weken druk gespeculeerd – Average Rob, Mathias Coppens en Maarten Vancoillie zijn maar een paar van de verdachten –, maar de donkere haren en baard sturen de kijkers in de richting van Thuis-acteur en zanger Mathias Vergels.

Wie de aflevering online wil herbekijken, zal merken dat het beeld intussen onherkenbaar is gemaakt. Een foutje van VTM of toch een bewuste zet? Met The masked singer weet je het natuurlijk niet. De zender hult zich in stilzwijgen.